Поломка самолёта помешала «Наполи» выехать на игру Серии А с «Болоньей»

Футболисты и тренерский штаб «Наполи» не сумели отправиться на выездную игру седьмого тура Серии А с «Болоньей» из-за поломки самолёта.

Команда должна была вылететь из Неаполя в субботу в 22 часа по местному времени. Однако по прибытии в аэропорт Каподичино выяснилось, что у самолёта, который должен был доставить «Наполи» в Болонью, возникли неполадки, сообщает Football Italia.

В клубе приняли решение перенести поездку на утро воскресенья. Сам матч должен состояться 8 ноября в 20 часов по московскому времени.

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