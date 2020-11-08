ПСЖ крупно обыграл «Ренн» и одержал восьмую победу подряд в Лиге 1
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Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:0.
В составе хозяев дубль оформил Анхель Ди Мария, а также отличился Мойзе Кин.
Для столичной команды эта победа стала восьмой кряду в чемпионате. ПСЖ набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства Франции. «Ренн» с 18 очками находится на третьей строчке.
«Ренн» также является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина разгромил «Бордо» в Лиге 1.