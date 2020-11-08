ПСЖ крупно обыграл «Ренн» и одержал восьмую победу подряд в Лиге 1

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ПСЖ разгромил «Ренн» в матче десятого тура французской футбольной Лиги 1.
ПСЖ крупно обыграл «Ренн» и одержал восьмую победу подряд в Лиге 1
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев дубль оформил Анхель Ди Мария, а также отличился Мойзе Кин.

Для столичной команды эта победа стала восьмой кряду в чемпионате. ПСЖ набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства Франции. «Ренн» с 18 очками находится на третьей строчке.

«Ренн» также является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина разгромил «Бордо» в Лиге 1.

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