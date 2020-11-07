Сборная Чехии по хоккею одолела Финляндию на Кубке Карьяла

Сборная Чехии одержала победу над Финляндией во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0 в пользу чехов.

В составе чешской команды отличились Андрей Нестрашил и Ян Ордош.

Таким образом, Чехия добилась второй победы на турнире и возглавила турнирную таблицу. В следующем матче, который состоится 8 ноября, чехи сыграют с Россией.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла.