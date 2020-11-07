Сборная Чехии по хоккею одолела Финляндию на Кубке Карьяла

Короткая ссылка
Сборная Чехии одержала победу над Финляндией во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.
Сборная Чехии по хоккею одолела Финляндию на Кубке Карьяла
  • © Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0 в пользу чехов.

В составе чешской команды отличились Андрей Нестрашил и Ян Ордош.

Таким образом, Чехия добилась второй победы на турнире и возглавила турнирную таблицу. В следующем матче, который состоится 8 ноября, чехи сыграют с Россией.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить