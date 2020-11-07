«Барселона» разгромила «Бетис» в матче Примеры

«Барселона» одержала крупную победу над «Бетисом» в матче девятого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:2.

В составе сине-гранатовых дубль оформил Лионель Месси (один гол — с пенальти), также отличились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри. У гостей забили Арнальдо Антонио Санабрия и Лорен Морон.

При этом Месси играл не с первых минут, а вышел на замену в начале второго тайма.

На 60-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве после удаления Айссы Манди.

«Барселона» набрала 11 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Бетис» с 12 очками находится на седьмой строчке.

Ранее форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал, поддерживает ли контакт с Месси.