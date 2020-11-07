Гендиректор «Спартака» о матче с «Уралом»: результат по игре

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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отреагировал на ничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Спартака» о матче с «Уралом»: результат по игре
  • ©spartak.com

«Неоднозначная игра, качели. Результат по игре. Мы, конечно, недовольны, что набрали одно очко. Двигаемся дальше», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что решения тренера о заменах он не намерен обсуждать, так как они всегда верные.

«Как мне Мозес? А кто-то лучше сегодня был? Один из лучших. Команда сыграла 2:2, что тут можно сказать? «Урал» — хорошая команда, с Ивановым мы в близких отношениях, но мы расстроены», — добавил Газизов. 

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее тренер красно-белых Доменико Тедеско высказался о втором голе «Урала».

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