Тедеско: не знаю, было ли нарушение перед вторым голом «Урала»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о втором голе екатеринбургского «Урала» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не знаю, было ли нарушение перед вторым голом «Урала». Вам решать и судить. Могу заметить, что любое касание нашими игроками футболистов соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были выиграть», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее Тедеско прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Уралом».