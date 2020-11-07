Тедеско: не знаю, было ли нарушение перед вторым голом «Урала»
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«Не знаю, было ли нарушение перед вторым голом «Урала». Вам решать и судить. Могу заметить, что любое касание нашими игроками футболистов соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были выиграть», — цитирует Тедеско «Чемпионат».
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.
Ранее Тедеско прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Уралом».