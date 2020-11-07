Тедеско прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Уралом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о ничьей в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Тедеско прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Уралом»
  • © ФК "Спартак"

«Этим матчем мы хотели показать реакцию игроков на проигрыш в матче с «Ростовом», потому что предыдущий сыграли плохо. С «Ростовом» не было сил, просили реакцию на поражение и получили её», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что сначала «Урал» действовал агрессивнее, но красно-белые всё равно провели хороший первый тайм, а во второй половине игры «Спартак» играл ещё лучше, хотя и не смог забить.

«Это странно. Второй гол был ключевым моментом, который и решил исход. Уезжаем и увозим одно очко, кто знает, как эта потеря очков скажется на турнирной таблице по итогам чемпионата», — добавил Тедеско. 

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что в «Урале» остались довольны ничьей со «Спартаком».

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