В «Урале» остались довольны ничьей со «Спартаком»

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.
В «Урале» остались довольны ничьей со «Спартаком»
  • ©spartak.com

«Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть», — цитирует Иванова «Чемпионат».

По его словам, ему в целом понравилась игра, если бы ему до матча сказали, что получился добиться результативной ничьей с красно-белыми, то он бы согласился.

«Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально», — добавил Иванов.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что ничья в матче с «Уралом» равносильна поражению.

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