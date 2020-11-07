Соболев: ничья в матче с «Уралом» равносильна поражению

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал исход матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:2).
Соболев: ничья в матче с «Уралом» равносильна поражению
  • РИА Новости

«Эмоций нет, поскольку ничья в этом матче для нас равносильна поражению. Ожидал ли я замену? Да. Ещё в перерыве я сказал, что меня беспокоят небольшие повреждения, которые были раньше. Думал,что это произойдёт раньше, но это тренерское решение», — цитирует Соболева сайт телеканала «Матч ТВ».

Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. 

Ранее сообщалось, что дубль Соболева помог «Спартаку» сыграть вничью с «Уралом».

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