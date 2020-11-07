Соболев: ничья в матче с «Уралом» равносильна поражению
- РИА Новости
«Эмоций нет, поскольку ничья в этом матче для нас равносильна поражению. Ожидал ли я замену? Да. Ещё в перерыве я сказал, что меня беспокоят небольшие повреждения, которые были раньше. Думал,что это произойдёт раньше, но это тренерское решение», — цитирует Соболева сайт телеканала «Матч ТВ».
Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд.
Ранее сообщалось, что дубль Соболева помог «Спартаку» сыграть вничью с «Уралом».