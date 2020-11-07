Селихов впервые за 466 дней попал в заявку «Спартака» на матч

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов попал в заявку красно-белых на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Селихов начал матч в запасе. Место в воротах занял Александр Максименко.

В последний раз голкипер появился на поле 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Вратарь получил повреждение и был заменён. Впоследствии он долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден проходить через операции из-за рецидива.

В сезоне-2020/21 Селихов дважды вышел на поле в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.

Ранее президент «Урала» заявил, что его команда уважает «Спартак», но не боится.