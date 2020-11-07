Президент «Урала»: уважаем «Спартак», но не боимся

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«К нам приезжает один из лидеров РЛП. Мы уважаем соперника, но сдаваться не собираемся. Будем играть для наших болельщиков. Рано пока подводить итоги. Давайте дождёмся хотя бы зимней паузы. Хотя, конечно, очков потеряли немало. Начали вроде бы неплохо, а потом наступил какой-то провал! Но я верю в тренеров. Они справятся», — сказал Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 7 ноября в Екатеринбурге. Начало встречи — 14:00 мск.

После 13-ти туров «Урал» идёт на 11-й строчке, имея 14 набранных очков.

Ранее Кокорин заявил, что «Спартак» хочет вернуться на первое место.