Кокорин: «Спартак» хочет вернуться на первое место

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о подготовке команды к матчу 14-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Кокорин: «Спартак» хочет вернуться на первое место

«Хороший настрой. Проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждём эту игру, готовились усиленно — много бегали, работали», — сказал Кокорин в ролике на YouTube-канале «Спартака».

По его словам, он находится в хорошем состоянии и готов выйти на поле, а вся команда настроена на победу.

«Предыдущий результат был неудовлетворительным, нас обогнали в таблице, и мы хотим вернуться на первое место. Приятно находиться наверху таблицы», — добавил Кокорин.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится 7 ноября в Екатеринбурге. После 13 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.

Ранее Кокорин высказался о своей результативности в «Спартаке».

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