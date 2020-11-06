Кокорин: «Спартак» хочет вернуться на первое место
«Хороший настрой. Проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждём эту игру, готовились усиленно — много бегали, работали», — сказал Кокорин в ролике на YouTube-канале «Спартака».
По его словам, он находится в хорошем состоянии и готов выйти на поле, а вся команда настроена на победу.
«Предыдущий результат был неудовлетворительным, нас обогнали в таблице, и мы хотим вернуться на первое место. Приятно находиться наверху таблицы», — добавил Кокорин.
Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится 7 ноября в Екатеринбурге. После 13 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.
Ранее Кокорин высказался о своей результативности в «Спартаке».