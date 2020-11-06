Кокорин высказался о своей результативности в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал тот факт, что он пока мало забивает за свой новый клуб.

«Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать, и до этого выигрывали, и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьёт Саша Соболев — порадуемся», — сказал Кокорин в ролике на YouTube-канале «Спартака».

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом сезона на правах свободного агента. В составе красно-белых он на данный момент провёл семь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Геннадий Орлов обратил внимание, что Кокорин не может вписаться в «Спартак».