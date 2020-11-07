Председатель совета директоров «Уфы» Мурзагулов: в России есть коррумпированные судьи

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением об отечественных арбитрах.

«У нас есть хорошие арбитры, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане надо навести порядок. Даже то, что мы видим в Европе, по-другому как позор не назовешь. Там играют люди иначе и на другое рассчитывают. Если мы порядок не наведём, то мы просто российский футбол убьём. Нам нужно задумываться серьёзно. Возможно, на государственном уровне. С этим пора что-то делать. Не готов говорить конкретные фамилии арбитров, которые плохо работают на наших матчах. Но ситуация перезрела и сейчас нужно что-то делать. Например, был советский футбол: судьи работали на поле, а не за его пределами», — цитирует Мурзагулова Sport24.

После 13 туров «Уфа» находится на 15-м месте, имея семь очков.

Ранее апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к судье Вилкову.