СМИ: Футболист «Челси» стал жертвой грабителей

Нападающий молодёжной команды «Челси» Джордж Нанн стал жертвой грабителей, которые угрожали его зарезать ножом.

Об этом сообщает The Sun. Двое преступников остановили Нанна, когда он гулял вместе со своей девушкой, и потребовали у футболиста отдать им часы Omega Seamaster стоимостью £8 тыс. фунтов, которые носит главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Пока Нанн пытался откупиться от преступников, девушка вызвала полицию, которой удалось задержать одного из преступников.

Нападавшим оказался 17-летний студент из Лондона. Суд велел ему выплатить Нанну £500 в качестве компенсации и приговорил виновного к десяти месяцам общественных работ. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

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