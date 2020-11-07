СМИ: Футболист «Челси» стал жертвой грабителей

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Нападающий молодёжной команды «Челси» Джордж Нанн стал жертвой грабителей, которые угрожали его зарезать ножом.
СМИ: Футболист «Челси» стал жертвой грабителей
  • © Mick Haynes via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Sun. Двое преступников остановили Нанна, когда он гулял вместе со своей девушкой, и потребовали у футболиста отдать им часы Omega Seamaster стоимостью £8 тыс. фунтов, которые носит главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Пока Нанн пытался откупиться от преступников, девушка вызвала полицию, которой удалось задержать одного из преступников.

Нападавшим оказался 17-летний студент из Лондона. Суд велел ему выплатить Нанну £500 в качестве компенсации и приговорил виновного к десяти месяцам общественных работ. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее футболист Рюдигер извинился за лайк под постом Нурмагомедова.

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