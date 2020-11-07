Футболист Рюдигер извинился за лайк под постом Нурмагомедова

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за лайк под постом российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с критикой президента Франции Эммануэля Макрона.
Футболист Рюдигер извинился за лайк под постом Нурмагомедова
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Футболист заявил, что нельзя лайкать посты, написанные на незнакомых языках.

«Прошу прощения за лайк, я уже убрал его. Конечно, я вообще не поддерживаю такой контент, как в этом посте», – приводит слова Рюдигера Bild.

Он добавил, что отвергает любые формы насилия и хочет дистанцироваться от этого. Также спортсмен заметил, что борьба с насилием и расизмом является главной темой в его жизни.

Ранее сообщалось, что свой лайк под постом Нурмагомедова объяснил защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе.

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