Защитник ПСЖ Кимпембе объяснил лайк под постом Нурмагомедова с критикой Макрона

Защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе прокомментировал свой лайк под постом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с критикой президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я занимаюсь спортом, а не политикой. Я также не говорю по-русски. Я решительно осуждаю терроризм, все формы насилия и все отвратительные попытки манипулирования», — написал Кимпембе в Twitter.

Помимо конголезского спортсмена, лайки под постом Нурмагомедова с критикой Макрона оставили футболисты Дэвид Бекхэм, Карим Бензема, Миралем Пьянич и другие.

Ранее сообщалось, что бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом.