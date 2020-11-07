В КХЛ заявили, что сезон будет доигран при любых раскладах

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о влиянии коронавируса на нынешний сезон.
В КХЛ заявили, что сезон будет доигран при любых раскладах
  • РИА Новости

«Доигрывать сезон будем. Я нахожусь в системе лиги и уверен, что при любом раскладе текущий сезон будут проводить до конца. Уже 80% команд переболело. Поэтому, думаю, самое страшное позади. У клубов осталось чуть-чуть игроков, которые не болели. Вопрос лишь в том, как будут дальше двигаться через границы «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Но сезон будет продолжаться», — цитируют Прохорова «Известия»

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 стартовал 2 сентября.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продлят запрет на проведение соревнований со зрителями.

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