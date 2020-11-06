В Подмосковье продлят запрет на проведение соревнований со зрителями
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«Решение принято. Продление будет, скорее всего, до 22 ноября», — цитирует ТАСС министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова.
В Подмосковье свои матчи проводят клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар», в Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают «Химки», а в Единой лиге ВТБ играет баскетбольная команда «Химки».
Ранее сообщалось, что в Минспорте Подмосковья хотят предложить Нурмагомедову развивать спорт в регионе.