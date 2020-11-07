Источник: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Нагельсмана в качестве нового тренера команды

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Английский «Манчестер Юнайтед» может пригласить главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана,
Источник: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Нагельсмана в качестве нового тренера команды
  • Reuters

По информации ESPN, Юлиан Нагельсман может сменить нынешнего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец по-прежнему пользуется доверием руководства «красных дьяволов», однако если ему не удастся улучшить результаты команды, то клуб будет вынужден его уволить.

В настоящий момент манкунианцы занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В последних матчах они проиграли «Арсеналу» в чемпионате Англии и «Истанбулу» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Также в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» значится имя экс-тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Почеттино дважды отказывал «Барселоне».

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