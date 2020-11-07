СМИ: Почеттино дважды отказывал «Барселоне»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дважды отказался возглавить испанскую «Барселону».

Об этом сообщает Daily Star. По информации источника, «Барселона» дважды предлагала специалисту занять пост главного тренера клуба, но аргентинец оба раза ответил отказом. Основным претендентом на специалиста считается «Манчестер Юнайтед».

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 до ноября 2019 года, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Ранее Пике выразил готовность помочь «Барселоне» найти средства на реконструкцию клубного стадиона.