Пике выразил готовность помочь «Барселоне» найти средства на реконструкцию клубного стадиона

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Защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике готов помочь найти финансы на реконструкцию клубного стадиона команды — «Камп Ноу».
Пике выразил готовность помочь «Барселоне» найти средства на реконструкцию клубного стадиона
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщает Daily Mail. Из-за пандемии коронавируса каталонский клуб потерял около £88 млн. Потому Пике предложил выступить в качестве посредника между «Барселоной» и компаниями, желающими финансировать реконструкцию, а также проявил интерес к аутсорсинговым проектам.

33-летний испанец имеет опыт ведения бизнес-переговоров. Он сыграл ключевую роль в спонсорском соглашении клуба с компанией Rakuten, которое действует в настоящее время.

Идея реконструировать «Камп Ноу» за счёт увеличения вместимости стадиона до 105 тыс. мест была впервые предложена в 2014 году. Предполагаемая стоимость проекта — £740 млн.

Ранее бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что клуб следил за Алексеем Миранчуком.

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