Капелло: уровень российских клубов недостаточно высок, чтобы конкурировать в еврокубках

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло дал оценку выступлениям российских клубов в текущем сезоне еврокубков.
Капелло: уровень российских клубов недостаточно высок, чтобы конкурировать в еврокубках
  • © REUTERS/Stringer

«Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высокий, чтобы конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для того чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть футболисты хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома с российскими командами. Это негативно влияет на них. Вот это главная причина», — сказал Капелло «Чемпионату».

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА сыграли в общей сложности 12 матчей, но пока не одержали ни одной победы на групповой стадии еврокубков.

Ранее в материале RT объяснялось, почему российские команды терпят неудачи в еврокубках.

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