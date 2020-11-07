Капелло: уровень российских клубов недостаточно высок, чтобы конкурировать в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло дал оценку выступлениям российских клубов в текущем сезоне еврокубков.

«Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высокий, чтобы конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для того чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть футболисты хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома с российскими командами. Это негативно влияет на них. Вот это главная причина», — сказал Капелло «Чемпионату».

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА сыграли в общей сложности 12 матчей, но пока не одержали ни одной победы на групповой стадии еврокубков.

Ранее в материале RT объяснялось, почему российские команды терпят неудачи в еврокубках.