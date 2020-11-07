Плющенко раскрыл детали перехода Косторной в свою академию

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскрыл детали перехода фигуристки Алёны Косторной в его академию.
Плющенко раскрыл детали перехода Косторной в свою академию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По словам тренера, это был собственный выбор спортсменки.

«К тестовым прокатам она была не совсем готова, мы вместе тренировались всего месяц. До этого она полностью растеряла форму, поскольку три недели не тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. Они не хотели её отпускать», — цитирует его Pirouette.

Плющенко добавил, что сейчас Косторная вместе с тренерами работает над произвольной и короткой программами, а также возвращает тройной аксель.

Ранее Косторная сообщила, что чувствует себя счастливой после перехода в академию Плющенко.

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