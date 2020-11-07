Аршавин предложил отправить Панова в психбольницу из-за симпатий к «Спартаку»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении к экс-партнёру по петербургскому клубу Александру Панову.

По его мнению, Панова, ставшего болельщиком «Спартака», надо отвезти в психиатрическую больницу.

«Для меня было шоком, когда я узнал, что Саша стал таким ярым поклонником «Спартака». В детстве многие болели за «Спартак», но чтобы поменять лазурный на красно-белый...» — пояснил Аршавин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Он добавил, что фанаты относились к Панову очень тепло.

Ранее Аршавин признался, что ему стало сложнее обсуждать игру «Зенита» после получения работы в клубе.