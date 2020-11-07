Кришито признал ничью с «Лацио» неплохим результатом для Семака

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Бывший капитан «Зенита», а ныне игрок генуэзского «Дженоа» Доменико Кришито заявил, что ничья с «Лацио» для петербуржцев — это не самый плохой результат.
Кришито признал ничью с «Лацио» неплохим результатом для Семака
  • РИА Новости
  • © ФК "Зенит"

Он пояснил, что у итальянского клуба был сильный состав даже без игроков, не прилетевших в Петербург.

«У Симоне Индзаги было кем их заменить. Сергею Семаку было труднее. Полноценно заменить одновременно Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси и Малкома именно в Лиге чемпионов невозможно», — цитирует Кришито Metaratings.ru.

Также он считает, что домашнее поражение от «Брюгге» может дорого обойтись «Зениту».

Ранее сообщалось, что Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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