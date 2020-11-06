Тренер «Сочи» выразил недоумение из-за назначенного пенальти в матче с «Уфой»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил недоумение в связи с решением назначить пенальти в ворота его команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).

«Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти... Я смотрел вместе с судьей VAR: наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает — это пенальти. Если мы и по телевизору не можем разобраться... Но это отдельная тема», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

При этом он подчеркнул, что винить нужно только себя, так как после первого гола «Сочи» мог ещё лучше действовать в атаке и забить второй мяч.

«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 очками находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» собираются написать жалобу на судейство матча с «Уфой».