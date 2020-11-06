В «Сочи» собираются написать жалобу на судейство матча с «Уфой»

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко остался недоволен судейством в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
В «Сочи» собираются написать жалобу на судейство матча с «Уфой»
  • РИА Новости

«Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 очками находится на шестой позиции. 

Ранее сообщалось, что «Уфа» добилась ничьей в матче РПЛ с «Сочи» благодаря голу с пенальти в конце игры.

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