В «Сочи» собираются написать жалобу на судейство матча с «Уфой»
- РИА Новости
«Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», — цитирует Рубашко «Чемпионат».
«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 очками находится на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что «Уфа» добилась ничьей в матче РПЛ с «Сочи» благодаря голу с пенальти в конце игры.