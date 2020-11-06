Теннисист Медведев считает, что провёл матч со Шварцманом на высоком уровне

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Россиянин Даниил Медведев, который является пятой ракеткой мира, прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.
Теннисист Медведев считает, что провёл матч со Шварцманом на высоком уровне
  • © REUTERS/Lisi Niesner

«Это был хороший матч. Я думаю, что Диего способен играть лучше, сегодня он не показал свой лучший теннис. Я говорю это в хорошем смысле: я играл против него в Сиднее в этом году, тогда мы оба невероятно выступили, была очень напряжённая встреча. Мне удалось провести весь матч на высоком уровне, а он допустил несколько ошибок, и я стал контролировать игру. Ещё я неплохо подавал», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

По словам теннисиста, он не почувствовал, что матч получился коротким, но в целом доволен быстрой победой и тем, что получилось далеко пройти на турнире в Париже в преддверии ATP Finals.

«Условия очень похожи, к сожалению, нет зрителей. Со зрителями классно: корт подсвечен как сцена, а вокруг темно, и все на неё смотрят. Без них ощущения странные, но к этому тоже привыкаешь. Самое главное — хорошо играть», — добавил Медведев.

Встреча со Шварцманом продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Милошем Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже.

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