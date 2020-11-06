Медведев сыграет с Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже

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Россиянин Даниил Медведев, который является пятой ракеткой мира, встретится с канадцем Милошем Раоничем в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.
Медведев сыграет с Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже
  • Reuters

Это стало известно после победы Раонича в четвертьфинале над французом Уго Умбером со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Ранее сообщалось, что Медведев 9 ноября обойдёт Федерера и станет четвёртой ракеткой мира.

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