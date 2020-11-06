Медведев сыграет с Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев, который является пятой ракеткой мира, встретится с канадцем Милошем Раоничем в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.

Reuters