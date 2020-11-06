Экс-футболист «Спартака» Самохин находится в больнице с онкологическим заболеванием

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Виктор Самохин рассказал, что у него диагностировано онкологическое заболевание.

«Нашли онкологию в пищеводе, желудке, в общем, в желудочно-кишечном тракте. Прохожу обследования, процедуры и все остальные вещи. Нахожусь в госпитале Бакулева, врачи решают, делать операцию или нет, они не знают, выдержит ли сердце. Сказали, что операция очень сложная. Ещё пару недель нужно проходить все процедуры», — цитирует Самохин РИА Новости.

По его словам, он нормально себя чувствует и старается выздороветь.

Самохин выступал за «Спартак» с 1973 по 1981 год. На его счету более 200 матчей в составе красно-белых. В 1979 году он выигрывал чемпионат СССР вместе с командой. Также Самохин с 1996 по 2002 год являлся помощником бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Георгий Джикия оплатит ребёнку покупку протеза предплечья.