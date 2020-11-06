Аббасов нокаутировал американца Накашиму и защитил титул чемпиона One FC
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Аббасов нокаутировал соперника в четвёртом раунде в главном бою турнира One Matrix II в Сингапуре.
Примечательно, что Аббасов вышел на поединок в экипировке с символикой трёх стран: Киргизии, Турции и России. Спортсмен последние шесть лет проживает в Новороссийске и в ближайшее время собирается получить российское гражданство.
На счету Аббасова теперь 17 побед и четыре поражения в MMA.
Ранее Магомед Исмаилов рассказал, что ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.