Исмаилов рассказал, что ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC Адесаньей

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что на старте карьеры ему предлагали поединок с новозеландским бойцом Исраэлем Адесаньей, ныне чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.
Исмаилов рассказал, что ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC Адесаньей
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Предложений хватало и до моей популярности. Даже в UFC была возможность попасть. Мне и с Адесаньей предлагали бой, когда он только начал свой путь. Но в тот момент у меня многое не клеилось. Я порвал связку, потом были ещё травмы, в связи с чем получился долгий простой. После такого перерыва опять надо было набирать вес в российском ММА, чтобы говорить о зарубежных промоушенах», — приводит слова Исмаилова «РБК-Спорт».

Исраэль Адесанья на профессиональном уровне одержал 20 побед в 20 поединках.

Ранее Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко.

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