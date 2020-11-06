Исмаилов рассказал, что ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC Адесаньей

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что на старте карьеры ему предлагали поединок с новозеландским бойцом Исраэлем Адесаньей, ныне чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

«Предложений хватало и до моей популярности. Даже в UFC была возможность попасть. Мне и с Адесаньей предлагали бой, когда он только начал свой путь. Но в тот момент у меня многое не клеилось. Я порвал связку, потом были ещё травмы, в связи с чем получился долгий простой. После такого перерыва опять надо было набирать вес в российском ММА, чтобы говорить о зарубежных промоушенах», — приводит слова Исмаилова «РБК-Спорт».

Исраэль Адесанья на профессиональном уровне одержал 20 побед в 20 поединках.

Ранее Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко.