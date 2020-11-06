Исмаилов рассказал, что ему предлагали бой с нынешним чемпионом UFC Адесаньей
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- РИА Новости
«Предложений хватало и до моей популярности. Даже в UFC была возможность попасть. Мне и с Адесаньей предлагали бой, когда он только начал свой путь. Но в тот момент у меня многое не клеилось. Я порвал связку, потом были ещё травмы, в связи с чем получился долгий простой. После такого перерыва опять надо было набирать вес в российском ММА, чтобы говорить о зарубежных промоушенах», — приводит слова Исмаилова «РБК-Спорт».
Исраэль Адесанья на профессиональном уровне одержал 20 побед в 20 поединках.
Ранее Исмаилов заявил, что никогда не стал бы драться с Фёдором Емельяненко.