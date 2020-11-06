Валуев о российских клубах в еврокубках: стоит подумать о том, чтобы наказать их рублем

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выступление российских футбольных команд в еврокубках.
Валуев о российских клубах в еврокубках: стоит подумать о том, чтобы наказать их рублем
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что мы тратим деньги на футбол совсем впустую. Но если речь идёт о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублём», — цитирует Валуева Sport24.

Он также подчеркнул, что результаты спортсмена всегда отражались на его гонораре.

«Краснодар» и «Локомотив» занимают третьи места в своих группах в Лиге чемпионов, имея по одному набранному очку. «Зенит» располагается на четвёртой строчке с аналогичным результатом. ЦСКА в Лиге Европы идёт последним в своём квартете, имея два очка.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что не считает ситуацию с выступлением российских клубов в еврокубках катастрофой.

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