Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Мяч нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской «Севильи» признан лучшим голом третьего тура группового этапа в футбольной Лиге чемпионов.
Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов
  • © Официальный Twitter Лиги чемпионов

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сулейманов отличился на 17-й минуте игры с «Севильей». Форвард красивым ударом со штрафного послал мяч в сетку испанской команды.

Тем не менее это не помогло «Краснодару» избежать поражения со счётом 2:3.

Также на звание автора лучшего гола тура претендовали форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, хавбек «Порту» Луис Диас и полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.

Ранее Андрей Червиченко назвал трусостью тактику главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче с «Севильей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить