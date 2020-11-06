Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов

Мяч нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской «Севильи» признан лучшим голом третьего тура группового этапа в футбольной Лиге чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сулейманов отличился на 17-й минуте игры с «Севильей». Форвард красивым ударом со штрафного послал мяч в сетку испанской команды.

Тем не менее это не помогло «Краснодару» избежать поражения со счётом 2:3.

Также на звание автора лучшего гола тура претендовали форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, хавбек «Порту» Луис Диас и полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.

Ранее Андрей Червиченко назвал трусостью тактику главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче с «Севильей».