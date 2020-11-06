Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов
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Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сулейманов отличился на 17-й минуте игры с «Севильей». Форвард красивым ударом со штрафного послал мяч в сетку испанской команды.
Тем не менее это не помогло «Краснодару» избежать поражения со счётом 2:3.
Также на звание автора лучшего гола тура претендовали форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, хавбек «Порту» Луис Диас и полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.
Ранее Андрей Червиченко назвал трусостью тактику главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче с «Севильей».
🥇 Гол Магомеда-Шапи Сулейманова признан лучшим на этой неделе в #ЛигаЧемпионов! 👏👏👏 @FCKrasnodar | @nissansportspic.twitter.com/EoChbb5AmT— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020