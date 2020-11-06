Червиченко раскритиковал Мусаева за тактику в матче ЛЧ с «Севильей»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал трусостью тактику главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей» (2:3).
Червиченко раскритиковал Мусаева за тактику в матче ЛЧ с «Севильей»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Я думаю, что тренер, который позволяет своей команде проявлять такую трусость на поле, не должен руководить командой. Ты ведёшь 2:0, у тебя на одного игрока больше. Надо атаковать и добивать соперника, показывать какую-то конкурентную игру на поле, а вместо этого команда отходит и пытается стоять в 11 человек у ворот. Это позор и трусость! А трусость всегда наказывается. Вот их и наказали. Мне кажется, что трусость ничем не может быть оправдана. Этот тренер точно никуда дальше не выведет команду», — цитирует Червиченко Sport24.

Также экс-президент «Спартака» добавил, что ни одна из российских команд не имеет шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Ранее Василий Уткин раскритиковал «Краснодар» за поражение от «Севильи» в ЛЧ.

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