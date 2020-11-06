Василий Уткин раскритиковал «Краснодар» за поражение от «Севильи» в ЛЧ

Известный блогер Василий Уткин выступил с критикой «Краснодара» после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей» (2:3).

«Стоило назваться быками, чтобы поехать в Севилью. Это — мировая столица корриды. Мы увидели, как быки приезжают в Севилью и у них есть шансы против местного тореадора. Бык даже может вести в счёте, но в конце концов он превращается в стейки, а в самом конце — и в холодец. 2:1 после первого тайма, численное преимущество. А дальше происходит совершенно невероятное. «Краснодар» отступает к своим воротам, и в этом кто-то усматривает трусость, незрелость или робость. Это не трусость, это просто идиотизм. Ну как же можно испанской команде отдавать мяч?! В данном случае это глобальное непонимание, где ты находишься. «Краснодару» мы готовы простить любые ошибки в Лиге чемпионов только в одном случае — если он понимает, где находится, делает выводы и учится на своих ошибках, пускай даже на грубых. Но то, что было в матче с «Севильей», это не ошибка, а отсутствие действия. Я не нахожу этому объяснения. Это позор», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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