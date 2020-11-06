Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о 10-м месте «Краснодара», с которым его команде предстоит сыграть в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ
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По его мнению, сейчас непростое время и для его команды, и для «Краснодара». Он отметил, что пандемия, травмы и плотный график матчей не позволяют обоим клубам всегда использовать лучших игроков.

«Как можно объяснить 10-е место «Краснодара» в таблице? Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита — когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Игорь Колыванов выразил мнение, что «Зенит» и «Краснодар» могли успешнее выступить в ЛЧ.

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