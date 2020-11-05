Колыванов считает, что «Зенит» и «Краснодар» могли успешнее выступить в ЛЧ

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России по футболу Игорь Колыванов поделился мнением о результатах российских клубов в матчах третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Группы у всех наших клубов непростые. Конечно, и «Зенит», и «Краснодар» могли сыграть успешнее. Результаты «Локомотива» же достаточно хороши. «Зенит» дома должен был выигрывать у «Брюгге», и с «Лацио» могли добиться более удачного результата. Но у петербуржцев есть ещё шансы хорошо сыграть против этих команд. Это же не «Бавария» и «Барселона». «Краснодар» же проиграл очень обидно. Но показали, что и с «Севильей» можно играть», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В третьем туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а «Краснодар» уступил «Севилье» со счётом 2:3, имея преимущество в счёте по ходу матча.

Ранее комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» не удержал победу в матче ЛЧ с «Лацио».