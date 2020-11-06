Усачёва заявила о намерении выучить тройной аксель

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Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, что планирует разучить и вставить в свою программу новый прыжок.
Усачёва заявила о намерении выучить тройной аксель
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Учу сейчас аксель каждый день. Считаю, что есть улучшения. Сейчас у меня до следующих соревнований ещё много времени, я планирую его выучить и вставить в программу. Считаю, риск оправдан — всё-таки стоит идти на прыжок. Если ты его выучишь и он раз получился, значит, ты сделаешь и второй раз», — сказала Усачёва в эфире Первого канала.

Фигуристка выиграла серебряную медаль на этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Сочи.

Ранее Жулин обратил внимание на то, насколько сложные программы у учениц Тутберидзе.

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