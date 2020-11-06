Бородюк: если футболисты российских клубов устали, пускай ищут другую работу

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал выступление российских команд в еврокубковых турнирах.

«Если мы говорим просто о футболе, то да, можно выйти и во дворе играть. А если же мы говорим о спорте высших достижений, то игроки должны ещё больше работать. Я когда в Германию приехал, там такие тренировки были, что сейчас и не снилось. А сейчас один раз в день тренировка — и поехали по домам. Понятно, что нужно рационально подходить к нему, но надо увеличивать тренировочный процесс, чтобы росла интенсивность матчей. Это надо делать в клубах, это всё системный подход. А если устали, то пусть другую работу ищут», — цитирует Бородюка РИА Новости.

Суммарно за 12 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни одной победы.

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