Шунин признался, что имел предложения от «Спартака», «Зенита» и ЦСКА

Короткая ссылка
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о клубах, в которые мог перейти за время своей карьеры.
Шунин признался, что имел предложения от «Спартака», «Зенита» и ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Вариантов с переходом в другой клуб хватало: США, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Говорили, кстати, и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной России и уедет в Европу, а я его заменю. Но такой вариант я даже не рассматривал», — сказал Шунин «Чемпионату».

33-летний голкипер является воспитанником «Динамо», за которое выступает с 2006 года. В настоящее время Шунин является капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить