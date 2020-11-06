Шунин признался, что имел предложения от «Спартака», «Зенита» и ЦСКА

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о клубах, в которые мог перейти за время своей карьеры.

«Вариантов с переходом в другой клуб хватало: США, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Говорили, кстати, и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной России и уедет в Европу, а я его заменю. Но такой вариант я даже не рассматривал», — сказал Шунин «Чемпионату».

33-летний голкипер является воспитанником «Динамо», за которое выступает с 2006 года. В настоящее время Шунин является капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.