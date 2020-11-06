Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, сыграет ли в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) основной вратарь команды Антон Шунин.
Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
  • Reuters

«Мы исходим из того, что он играть не будет. Всё решится в последний момент, но пока предполагаем, что Антон на поле не выйдет», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что тест вратаря «Динамо» Шунина показал сомнительный результат.

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