Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, сыграет ли в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) основной вратарь команды Антон Шунин.

«Мы исходим из того, что он играть не будет. Всё решится в последний момент, но пока предполагаем, что Антон на поле не выйдет», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что тест вратаря «Динамо» Шунина показал сомнительный результат.