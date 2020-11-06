Обляков назвал стечением обстоятельств поражение ЦСКА от «Фейеноорда»

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).
Обляков назвал стечением обстоятельств поражение ЦСКА от «Фейеноорда»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Обидно проиграли. Более-менее равный матч был. К сожалению, за десять минут пропустили три гола. Стечение обстоятельств. Так бывает, это футбол. Соперник хорошо знает это поле. Оно было немного мягким, но это не отговорки. Просто они играют в открытый футбол, прессинг. Где-то иногда не удавалось выходить из обороны. Был отрезок, когда мы хорошо контролировали мяч, и подходы были. К сожалению, мы не забили. Во втором тайме чуть-чуть просели и пропустили. Мы сделаем всё, чтобы исправить ситуацию в таблице. Впереди три матча, по очкам не такая большая разница. Надо выходить и побеждать», — сказал Обляков пресс-службе ЦСКА.

После трёх туров Лиги Европы «армейцы» занимают последнее место в своей группе, имея два очка.

Ранее Ярошик выразил уверенность, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы.

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