В ближайших турах РПЛ будет уделено особое внимание профилактическим мерам от коронавируса

Состоялось заседание оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором руководство лиги получило информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах.

Как сообщает пресс-служба лиги, заседание прошло 6 ноября. На фоне роста заболеваемости в стране в ближайших турах РПЛ будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. Клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе после завершения матчей. Ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.

Выполнение всех пунктов санитарного регламента РПЛ — одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи лиги, и большую часть из них — со зрителями.

Ранее сообщалось, что Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.