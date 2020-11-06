В ближайших турах РПЛ будет уделено особое внимание профилактическим мерам от коронавируса

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Состоялось заседание оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором руководство лиги получило информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах.
В ближайших турах РПЛ будет уделено особое внимание профилактическим мерам от коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, заседание прошло 6 ноября. На фоне роста заболеваемости в стране в ближайших турах РПЛ будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. Клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе после завершения матчей. Ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.

Выполнение всех пунктов санитарного регламента РПЛ — одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи лиги, и большую часть из них — со зрителями.

Ранее сообщалось, что Шунин, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

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