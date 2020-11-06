Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, прокомментировал информацию о желании экс-футболиста сборной России Романа Широкова рассмотреть дело об избиении в особом порядке.

«Дело в особом порядке — это рассмотрение, когда свидетелей практически не слушают. Как говорится, в одно касание. Это не предмет для обсуждения, потому что мы против, вопрос закрывается. Основным условием для рассмотрения дела в особом порядке является согласие потерпевших. А мы возражаем, потому вопрос даже не подлежит обсуждению. Всё будет проведено в обычном порядке с допросом свидетелей и исследованием доказательств», — сказал Островский «Чемпионату».

Широков избил арбитра Данченкова во время матча любительских команд. Предварительно судья показал бывшему футболисту красную карточку за нецензурную брань.

Ранее адвокат избитого судьи Данченкова заявил, что прокуратура Москвы нарушает законодательство в деле Широкова.