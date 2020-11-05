Адвокат избитого судьи Данченкова: прокуратура Москвы нарушает законодательство в деле Широкова

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова, заявил, что намерен обратиться к генеральному прокурору из-за действий московской прокуратуры.

«Мы считаем, что прокуратура Москвы нарушает действующее законодательство. Они никак не отреагировали на наше заявление о переквалификации дела. Потому нужно будет обращаться к генеральному прокурору, чтобы он дал оценку действиям прокуратуры Москвы. Мы планируем сделать это в ближайшие дни. В любом случаем мы попытаемся привлечь Широкова за то преступление, которое он в реальности совершил, — покушение на убийство. Почему дело не переквалифицировали? Я затрудняюсь ответить, что мешает прокуратуре Москвы исполнять свои обязанности», — цитирует Островского «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра.