Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений»). Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу» — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефёдову.

Максимальная санкция по данной статье — два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, как продвигается уголовное дело Широкова.