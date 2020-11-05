Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.
Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений»). Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу» — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефёдову.

Максимальная санкция по данной статье — два года лишения свободы. 

Ранее сообщалось, как продвигается уголовное дело Широкова.

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