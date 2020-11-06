Прядкин выступил против создания европейской премьер-лиги

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о возможном создании европейской премьер-лиги, в которой будут выступать ведущие клубы Старого Света.
Прядкин выступил против создания европейской премьер-лиги
  • РИА Новости

«Нельзя ставить интересы ведущих богатых клубов — их более десятка, не более — выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг. По сути, если коротко сказать, богатые станут ещё богаче, а бедные — ещё беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы прекрасно знаете, что даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу. Куча рисков, чтобы разрушить состоявшуюся систему европейского футбола», — заявил Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Соревнование с участием 16—18 элитных европейских команд может стартовать в 2022 году. По информации ряда источников, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» выразили заинтересованность в участии в данном турнире.

Ранее Зидан отреагировал на идею создания европейской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить