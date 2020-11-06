Прядкин выступил против создания европейской премьер-лиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о возможном создании европейской премьер-лиги, в которой будут выступать ведущие клубы Старого Света.

«Нельзя ставить интересы ведущих богатых клубов — их более десятка, не более — выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг. По сути, если коротко сказать, богатые станут ещё богаче, а бедные — ещё беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы прекрасно знаете, что даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу. Куча рисков, чтобы разрушить состоявшуюся систему европейского футбола», — заявил Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Соревнование с участием 16—18 элитных европейских команд может стартовать в 2022 году. По информации ряда источников, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» выразили заинтересованность в участии в данном турнире.

Ранее Зидан отреагировал на идею создания европейской премьер-лиги.