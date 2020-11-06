Керефов и Гаджиев сразятся в главном бою турнира ACA 113

Чемпион Absolute Championship Akhmat в наилегчайшем весе россиянин Азамат Керефов проведёт поединок против соотечественника Курбана Гаджиева на турнире ACA 113 в Москве.

Поединок носит статус реванша. В 2018 году Керефов уже встречался с Гаджиевым, одержав победу единогласным решением судей.

Полный кард ACA 113 выглядит следующим образом:

Азамат Керефов (Россия) — Курбан Гаджиев (Россия);

Шамиль Шахбулатов (Россия) — Уолтер Перейра (Россия);

Рашид Магомедов (Россия) — Артём Дамковский (Белоруссия);

Элиас Сильверио (Бразилия) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия);

Олег Борисов (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия);

Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Нодар Кудухашвили (Грузия);

Мурад Зейнулабидов (Россия) — Майкон Силван (Бразилия);

Алексей Ефремов (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина);

Расул Шовхалов (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия);

Александр Матмуратов (Россия) — Канат Келдибеков (Киргизия);

Байзет Хатхоху (Россия) — Иван Соловьёв (Россия);

Замир Арипшев (Россия) — Ислам Омаров (Россия);

Руслан Абильтаров (Украина) — Фаррух Аджиев (Кыргызстан);

Турнир состоится 6 ноября в Москве. Трансляцию можно посмотреть с 18:00 по мск на сайте ACA.

Ранее сообщалось, что Балаев сразится с Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.