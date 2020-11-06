Керефов и Гаджиев сразятся в главном бою турнира ACA 113
- @kurban_gadzhiev57
Поединок носит статус реванша. В 2018 году Керефов уже встречался с Гаджиевым, одержав победу единогласным решением судей.
Полный кард ACA 113 выглядит следующим образом:
Азамат Керефов (Россия) — Курбан Гаджиев (Россия);
Шамиль Шахбулатов (Россия) — Уолтер Перейра (Россия);
Рашид Магомедов (Россия) — Артём Дамковский (Белоруссия);
Элиас Сильверио (Бразилия) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия);
Олег Борисов (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия);
Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Нодар Кудухашвили (Грузия);
Мурад Зейнулабидов (Россия) — Майкон Силван (Бразилия);
Алексей Ефремов (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина);
Расул Шовхалов (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия);
Александр Матмуратов (Россия) — Канат Келдибеков (Киргизия);
Байзет Хатхоху (Россия) — Иван Соловьёв (Россия);
Замир Арипшев (Россия) — Ислам Омаров (Россия);
Руслан Абильтаров (Украина) — Фаррух Аджиев (Кыргызстан);
Турнир состоится 6 ноября в Москве. Трансляцию можно посмотреть с 18:00 по мск на сайте ACA.
Ранее сообщалось, что Балаев сразится с Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.